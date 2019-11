Assaltantes são presos após reação de vítima e perseguição

O proprietário de uma farmácia na Rua Amazonas sofreu uma tentativa de assalto a sua loja por criminosos armados, que ficaram assustados com reação desesperadora do dono e acabaram fugindo. O grupo eram os autores de diversos roubos aos comércios na cidade.

O homem, 50 anos, estava fechando seu estabelecimento quando sua esposa, que tinha ido ao carro para levar uns objetos foi rendida e levada para frente da loja, o empresário desesperado, lembrou que seu filho de quase dois anos estava dentro da farmácia.

O pai em desespero, jogou o tapete da loja em cima dos assaltantes, pediu ajuda de seu vizinho, que tinha acabado de fechar sua loja de conveniência.

A atitude deixou o bando assustado, que decidiram abandonar o local e fugir de carro.

O dono da farmácia registrou o caso na delegacia e informou as características do carro que usaram para fugir para as autoridades.

Uma equipe da polícia militar realizava uma patrulha no Macroanel, investigando o caso desses assaltos quando identificou o veículo e deu ordem para que o parasse o carro, o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga, sentido a saída de Rochedo.

A perseguição iniciou após a polícia identificar o veículo na rotatória que dá acesso ao Núcleo Industrial (InduBrasil), com as mesmas características relatadas pelos comerciantes assaltados.

Os policias deram ordem de parada ao condutor do veículo, com sirene e luzes ligadas, que logo em seguida saiu em disparada ao Macroanel, sentido Rochedo.

Na altura do km 352 da rodovia, o criminoso que estava no passageiro sacou uma arma e atirou diversas vezes contra as viaturas. Depois de efetuar os disparos, o carro dos criminosos se chocou no meio fio da rodovia.

O passageiro desceu no carro, foi para a margem esquerda da BR e continuou a atirar contra os policias. O comandante da equipe policial saiu da viatura e conseguiu neutralizar o atirador.

O condutor do veículo acidentado, também saiu e foi em direção a margem direita da rodovia, onde fez disparos contras os policiais, que reagiram e conseguiram neutralizá-lo.

Os bandidos foram socorridos e encaminhados ao pronto socorro da Santa Casa, onde após serem atendidos, não resistiram aos ferimentos, morrendo no hospital.

A equipe aprendeu as armas utilizada pelos dois criminosos, uma sub metralhadora UZI, calibre 9mm e uma carabina M1 calibre .30. Ao vasculharem o carro utilizado por eles, encontraram munições para as armas, um colete balístico, três carregadores de arma, um chapéu de palha, dois bonés escuros, uma gandola camuflada e um papel.

No painel do carro, encontraram dois endereços, R. Velia Berti de Souza, nº 89, e R. Arlindo Sampaio Jorge, nº852. Diante disso, a policia destinou uma equipe para averiguar esses endereços.

Na residência da rua Velia Berti de Souza, foi constatado que era a residência de Antônio Julho da Silva, vulgo “Andorinha” e “velho do PCC”, fugitivo da polícia, e ao irem no local, estava vazia.

Na rua Arlindo Sampaio Jorge, foi encontrado Vagner Torrico Ramos, que confessou conhecer os criminosos presos, receber para guardar as armas de fogo naquele local e que o proprietário das armas é um indivíduo chamado Fábio, que está no Presídio de Segurança Máxima.

Depois de confessar, Vagner detido e encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado na Delagacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também