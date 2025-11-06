Menu
Polícia

Perseguição termina com carro com drogas quebrando portão de churrascaria na Capital

Polícia Rodoviária Federal é quem estava responsável pela ocorrência

06 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Carro só parou após a batidaCarro só parou após a batida   (Reprodução/Instagram/@passeandoemcampogrande)

Perseguição nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 6, terminou com uma SUV de luxo destruindo o portão de uma churrascaria, na Avenida Gunter Hans, próximo ao bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O veículo, segundo detalhes, estava carregando de drogas, escondidas no porta-malas. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) é quem estava responsável pela ocorrência.

Ainda não há detalhes se o motorista do veículo foi preso ou fugiu do local. A droga foi apreendida e encaminhada, possivelmente, para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

A reportagem segue apurando mais detalhes.

