Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Polícia

Perseguição termina com dupla atirando na PM e fugindo pela mata no Jd. Noroeste

Suspeitos estavam em uma motocicleta, que tinha chassi adulterado e foi apreendida

19 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Polícia Militar atuou na ocorrênciaPolícia Militar atuou na ocorrência   (Brenda Assis)

Dois indivíduos, não identificados, fugiram por uma área de mata no Jardim Noroeste, durante a noite desta quinta-feira, dia 18, após atirarem contra uma viatura da Polícia Militar e abandonarem uma motocicleta depois de uma perseguição pelas ruas do bairro.

Nenhum policial ficou ferido na ação, mas os dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados até o momento. A motocicleta foi apreendida e ficou constatado que tinha chassi adulterado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais estavam realizando rondas pela região, quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, em atitude suspeita, no cruzamento da rua Indianápolis com rua Pinheiro Machado, onde foi feito sinalização para abordagem.

Porém, o piloto freou bruscamente e deu meia-volta, fugindo da viatura e assim foi iniciada a perseguição por várias ruas do bairro, sendo as ruas Vaz de Caminha, Piraputanga, Nazaré, Indianápolis e Pinheiro Machado. Em todas, a moto trafegava em alta velocidade e furava os sinais vermelhos, colocando a integridade física dos populares em risco.

Em determinado momento, consta no registro policial, que o garupa da motocicleta atirou duas vezes contra a viatura, onde nenhum deles acertou o veículo. Ao chegarem próximo à rua Pinhal com a rua Átomo, os dois suspeitos abandonaram a motocicleta e fugiram pela área de mata.

Conforme os militares, o piloto trajava camiseta preta e possuía tatuagens no pescoço e no braço esquerdo. Já o garupa encontrava-se sem camisa e apresentava tatuagens no pescoço, no peito e no antebraço direito.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra agente público, disparo de arma de fogo, desobediência e adulteração de veículo automotor.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante
Polícia
Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante
Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande
Polícia
Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Idoso dá tapa no rosto de médico durante briga em clínica de Campo Grande
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acumulou faltas, enquanto ex-chefe da Abin foi condenado por participação na trama golpista
Polícia
Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm mandato cassado por Hugo Motta
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Acidente deixa trânsito caótico na Via Park
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Hospital da Vida
Polícia
Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Polícia
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Polícia
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Armas e drogas foram apreendidas.
Polícia
"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande