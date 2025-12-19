Perseguição termina com dupla atirando na PM e fugindo pela mata no Jd. Noroeste

Dois indivíduos, não identificados, fugiram por uma área de mata no Jardim Noroeste, durante a noite desta quinta-feira, dia 18, após atirarem contra uma viatura da Polícia Militar e abandonarem uma motocicleta depois de uma perseguição pelas ruas do bairro.

Nenhum policial ficou ferido na ação, mas os dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados até o momento. A motocicleta foi apreendida e ficou constatado que tinha chassi adulterado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais estavam realizando rondas pela região, quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, em atitude suspeita, no cruzamento da rua Indianápolis com rua Pinheiro Machado, onde foi feito sinalização para abordagem.

Porém, o piloto freou bruscamente e deu meia-volta, fugindo da viatura e assim foi iniciada a perseguição por várias ruas do bairro, sendo as ruas Vaz de Caminha, Piraputanga, Nazaré, Indianápolis e Pinheiro Machado. Em todas, a moto trafegava em alta velocidade e furava os sinais vermelhos, colocando a integridade física dos populares em risco.

Em determinado momento, consta no registro policial, que o garupa da motocicleta atirou duas vezes contra a viatura, onde nenhum deles acertou o veículo. Ao chegarem próximo à rua Pinhal com a rua Átomo, os dois suspeitos abandonaram a motocicleta e fugiram pela área de mata.

Conforme os militares, o piloto trajava camiseta preta e possuía tatuagens no pescoço e no braço esquerdo. Já o garupa encontrava-se sem camisa e apresentava tatuagens no pescoço, no peito e no antebraço direito.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra agente público, disparo de arma de fogo, desobediência e adulteração de veículo automotor.

