Perseguição termina com dupla presa e mais de 800kg de droga apreendida em MS

Um homem de 32 anos com diversas passagens pela polícia e evadido do sistema prisional, foi recapturado pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) transportando mais de 800 quilos de drogas em um Ford KA, na manhã desta segunda-feira (12), em uma estrada vicinal de Ponta Porã. Outro rapaz, de 23 anos, também foi preso em flagrante.

Os policiais faziam policiamento na zona rural da cidade de fronteira, quando o veículo furou o bloqueio e tentou fugir. Após alguns quilômetros de perseguição, os suspeitos foram alcançados e detidos.

No interior do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 817 quilos do entorpecente. Os autores disseram que pegaram o veículo carregado em Ponta Porã e levariam até Dourados, onde, segundo eles, receberiam R$ 3 mil pelo transporte, cada um.

O homem com mandado de prisão em aberto já havia sido preso duas vezes por tráfico de drogas. Em 2020 ele foi detido transportando 653 quilos de maconha em um GM Onix, na cidade de Nova Alvorada do Sul. Em 2021, o mesmo indivíduo foi preso por policiais do Batalhão de Choque da PM com 174 quilos de maconha, que eram transportados em um VW Parati, em Campo Grande.

Em 2021 ele também já havia sido preso por adulteração de sinal identificador veicular, em Campo Grande. O autor possui seis passagens por ameaça, três registros criminais por vias de fatos, duas por lesão corporal dolosa e uma por injúria.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, juntamente com o material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,7 milhão.

