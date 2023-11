Perseguição termina em capotamento na BR-060, em Campo Grande

Uma pessoa foi presa e mais de 550kg de maconha acabou sendo apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante a manhã desta terça-feira (28), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, os agentes fiscalizavam na BR-060, quando tentaram abordar uma Chevrolet Montana que trafegava em alta velocidade. O motorista não parou e iniciou fuga.

Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou a picape em uma plantação de soja, vários tabletes de maconha ficaram espalhados no local.

Os dois ocupantes do automóvel empreenderam fuga a pé. Porém, o passageiro foi alcançado e detido. O condutor entrou em uma área de mata, foi solicitado apoio do Grupo de Patrulhamento Aéreo da PMMS, que auxiliou nas buscas do suspeito, mas ele não foi localizado.

A equipe também descobriu que o veículo possuía registro de roubo, em São Paulo. O preso, a droga e a picape foram encaminhadas à DENAR.

Deixe seu Comentário

Leia Também