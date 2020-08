Personal trainer é assassinada por casal de vizinhos

Joilson Francelino, com mídia local

A personal trainer Andressa Serantoni foi assassinada à facadas no início da tarde desta quarta-feira (12) em frente a residência onde morava, em São José do Rio Preto -interior de São Paulo.

Segundo informações da mídia local, ela foi esfaqueada durante uma discussão com um casal de vizinhos. O motivo seria ciúmes. A mulher que mora na casa ao lado se incomodava com os olhares do marido para a personal.

Testemunhas dizem que o homem, chamado Joel, atacou Andressa primeiro e, já caída, ela foi esfaqueada pela mulher dele, Sidileide.

O tenente Guimarães, do 9º Baep, afirmou à reportagem que, de acordo com o casal, a discussão se deu porque Sidileide tinha o hábito de filmar os moradores da rua e Andressa não gostava.

Após o crime, casal tentou se esconder em casa, mas os policiais estouraram a porta e os prendeu.

A faca utilizada no homicídio foi encontrada no quintal, torta e suja de sangue.

Joel, que já registrava passagem por tentativa de homicídio, e Sidileide foram presos em flagrante por homicídio qualificado. Os filhos deles, que estavam na casa, foram acolhidos pelo Conselho Tutelar.

