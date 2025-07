Personal trainer é espancado ao defender mulheres que estavam sendo importunadas sexualmente

O personal trainer carioca, Thiago Medeiros, de 32 anos, precisou levar 45 pontos no rosto após ser agredido pedaços de uma taça de vidro em um bar de Águas de Lindóia (SP), ao defender mulheres que estavam sendo importunadas. O caso é investigado pela Polícia Civil, e até o momento ninguém foi preso.

Conforme o g1, Thiago é morador da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas estava em Águas de Lindóia acompanhando alguns amigos. Após a agressão, uma ambulância que passava pelo local o atendeu, e o levou ao hospital municipal, onde recebeu 45 pontos.

O personal sofreu convulsões no sábado, e foi transferido ao Hospital Unimed de Piracicaba, onde passou por exames e recebeu alta no mesmo dia. “Quero uma punição, que eles paguem por isso, por essa covardia. Foi uma tentativa de homicídio”, diz Thiago.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o caso é investigado por meio de inquérito policial na Delegacia de Águas de Lindóia. A pasta não informou se os agressores já foram identificados.

O estabelecimento onde ocorreu a agressão disse que “muito rapidamente um dos envolvidos foi atingido com um copo, que lhe causou uma lesão com sangramento”.

“Imediatamente, os funcionários do local afastaram os envolvidos e contataram o socorro médico, que rapidamente compareceu ao local (…) Tais fatos ocorreram exclusivamente em decorrência da animosidade das partes, sugerindo a existência de imprecações recíprocas que culminaram com a briga. Por fim, o estabelecimento comercial informa que está colaborando com a justiça no fornecimento de informações/gravações solicitadas, manifestando sua expressa solidariedade ao envolvido que foi ferido e repudiando veementemente tais atitudes no local”, disseram em nota.

