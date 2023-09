Carga de cabelo humano que ia de Ponta Porã à Dourados é apreendida na MS-164

Um homem de 41 anos foi pego com uma carga com oito sacos contendo cabelo humanos na MS-164, em Ponta Porã. Ação da Polícia Civil ocorreu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão à Assalto, Sequestro e Roubo a Banco (GARRAS).

Segundo apurado, equipes do GARRAS, realizavam diligências da Operação Hórus nessa semana, oportunidade em que realizaram abordagem de um veículo Mitsubishi Outlander. No momento da abordagem o automóvel estava estacionado em um bar na altura do assentamento Itamarati na MS-164.

Além do condutor, havia outras duas pessoas. O motorista relatou que pegou a carga em Ponta Porã e levaria para Dourados, onde entregaria o veículo e os cabelos.

Durante vistoria foram encontrados os sacos com cabelo humano, sem comprovação de origem. O homem alegou que estava apenas cumprindo ordens.

O produto foi encaminhado para a Receita Federal.

