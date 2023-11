Pescador é encontrado morto dois dias após sumir no Rio Anhanduí

Antônio Valderi de Moraes, de 56 anos, foi encontrado morto durante a tarde de quinta-feira (2), no Rio Anhanduí, região de Nova Andradina. Ele era pescador e estava desaparecido desde a terça-feira (31).

Conforme o site Jornal da Nova, a vítima era natural de Campo Sales, no Ceará, e estava morando na cidade de Bataguassu. Durante esta semana, ele foi acampar com outros dois amigos para pescar. Em determinado momento, durante a terça-feira, ele entrou no rio para nadar um pouco e acabou desaparecendo, nas proximidades da MS-340.

As buscas começaram logo depois que o Corpo de Bombeiros foi acionado. Equipes de mergulhadores de Fátima do Sul e Bataguassu foram até o local na quarta-feira (1°) e ontem, quando acharam o corpo de Antônio.

Uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil e Perícia Criminal de Nova Andradina, estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Ainda de acordo com o site, a família teria se mudado a pouco tempo para Bataguassu.

