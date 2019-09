Pescador é multado em R$ 1,8 mil e pode ficar até 3 anos de prisão por pesca ilegal

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Militar Ambiental autuou um pescador amador na tarde de sexta-feira (6), que voltava de uma pescaria, durante fiscalização preventiva na estrada vicinal que dá acesso ao pesqueiro Pequi no município, por capturar e transportar pescado abaixo da medida permitida por lei.

No veículo do infrator, foram encontrados 17 kg de pescado, que ele havia capturado no rio Aquidauana e havia exemplares abaixo da medida permitida pela legislação. O pescado e o veículo foram apreendidos.

O infrator residente em Campo Grande, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana e responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.800,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

Deixe seu Comentário

Leia Também