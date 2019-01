Pescador paulista é preso durante a "Operação Piracema"

Policiais Militares Ambientais estão realizando a "Operação Piracema" nos rios do estado, e na tarde de segunda-feira (21) e acabaram prendendo um pescador paulista por praticar pesca durante o período de defeso (piracema).

O infrator foi abordado, no Distrito de Nova Porto XV, em um veículo GM, com placas de Presidente Epitácio (SP), com um semirreboque que transportava um barco com motor, onde havia pescado capturado de forma ilegal.

O pescador voltava de uma pescaria no lago da Usina Sérgio Motta e dentro da embarcação foram encontradas várias espécies de peixes nativos, que não podem ser capturados durante o defeso, totalizando 15 quilos, com sinais de captura por rede de pesca e ainda havia pescado abaixo da medida permitida. Havia exemplar de pintado com 46 centímetros, quando o tamanho mínimo de captura é de 85 centímetros.

Além do pescado, foi apreendido o veículo, a embarcação com motor e o semirreboque. O infrator de 36 anos, residente em Presidente Epitácio, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. O autor foi liberado após pagar fiança. Ele responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. O pescador também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1 mil reais.

