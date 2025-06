Pescadores bolivianos são resgatados após barco virar com o vento no Rio Paraguai

Três pescadores bolivianos ficaram à deriva após o barco que eles estavam virar com o vento forte no Rio Paraguai, próximo a captação de água em Corumbá, cidade localizada a 427km de Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade, as equipes foram acionadas por volta das 11h, pois um barco havia virado e três pessoas estavam se segurando nele enquanto desciam a correnteza.

Ao chegar no local, os militares encontraram as vítimas dentro de outra embarcação, pois pescadores da região se mobilizaram para ajudar os bolivianos. Os náufragos não apresentavam lesões e recusaram atendimento da equipe de resgate e transporte a unidade de saúde.

Para os bombeiros, eles contaram que estavam pescando quando uma forte rajada de vento fez o barco virar. Todos estavam usando coletes salva-vidas no momento do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também