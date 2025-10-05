Menu
Polícia

Pescadores encontram corpo de homem com saco na cabeça em lago de Água Clara

Ele ainda tinha as mãos amarradas por uma corda; o caso está sendo investigado

05 outubro 2025 - 16h41Brenda Assis
A vítima foi achada na manhã de hoje

Homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no lago de uma fazenda na cidade de Água Clara, durante a manhã deste domingo (5). Ele estava com um saco na cabeça e tinha as mãos amarradas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, pescadores estavam no local quando avistaram o corpo. Eles então acionaram as autoridades.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. A principal suspeita é de homicídio, com possível ocultação de cadáver.

