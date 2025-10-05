Pescadores encontram corpo de homem com saco na cabeça em lago de Água Clara

Homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no lago de uma fazenda na cidade de Água Clara, durante a manhã deste domingo (5). Ele estava com um saco na cabeça e tinha as mãos amarradas.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, pescadores estavam no local quando avistaram o corpo. Eles então acionaram as autoridades.
Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. A principal suspeita é de homicídio, com possível ocultação de cadáver.Reportar Erro
