Pesqueiro onde onça matou "Jorginho" continuará funcionando

Em entrevista coletiva, o secretário-adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Arthur Hoffig, e o Coronel José Carlos Rodrigues, comandante da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul afirmaram que o pesqueiro onde o ataque da onça-pintada que matou Jorge Ávalo, de 60 anos, o "Jorginho", ocorreu, continuará funcionando normalmente.

De acordo com Hoffig, o pesqueiro está localizado em uma região de preservação ambiental, e não será isolado, pois é uma área onde ocorre a pesca, mas também é uma propriedade rural.

"A princípio, o local vai permanecer normal, porque ali é a vida livre, é o habitat do animal silvestre. Estamos em uma região de preservação, onde não há como ser isolado", disse.

O secretário também enfatizou que a prioridade é garantir o livre acesso das pessoas ao local, sem infringir os direitos de propriedade. A área é considerada uma importante zona de preservação e, segundo Hoffig, as autoridades ambientais continuarão monitorando a situação para esclarecer os fatos.

Ele ressaltou que o incidente com a onça é um comportamento atípico e que não há motivo para falar em predação do animal. “Não existem ataques com recorrência. Estamos vivendo uma excepcionalidade”, destacou Hoffig.

O governo de Mato Grosso do Sul, por meio de diversas equipes especializadas, continua com as buscas pelo animal, com a expectativa de capturá-lo e realizar uma avaliação veterinária para entender as condições de saúde do felino.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também