PF apreende mais de mil litros de combustível ilegal em Corumbá

Três pessoas foram presas durante a quarta-feira (13), por armazenar combustível em desacordo com as exigências estabelecidas por lei, na comunidade Porto Esperança, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, foram encontrados 1680 litros de diesel e 70 litros de gasolina, em uma pousada, em área aberta, à margem do rio Paraguai, armazenados sem nenhum controle. O local também apresentava diversos galões vazios e estruturas para manuseio do combustível.

No decorrer da ação, ainda foram encontradas peças de origem animal (tapete e almofadas) que possivelmente são de cervo do pantanal.

Os combustíveis e as peças de origem animal foram levados para perícia e comprovação da origem dos produtos. Os envolvidos poderão responder também por contrabando de combustível e caça ilegal de animal silvestre no pantanal.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá/MS mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail [email protected] e do telefone 67 9 9202 8240.

Deixe seu Comentário

Leia Também