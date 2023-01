PF apreende na casa de Torres documento que "invalidaria" as eleições

A Polícia Federal (PF) encontrou na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, uma minuta, espécie de proposta, para que o então presidente na época, Jair Bolsonaro, instaurasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A informação é da Folha de S.Paulo.

Segundo informações, o texto tinha como objetivo reverter o resultado das eleições, onde Lula saiu vitorioso e se elegeu para o seu 3º mandato como presidente do país, medida que seria inconstitucional.

O documento foi encontrado dentro de um armário na residência do ex-ministro durante busca e apreensão realizada na última terça-feira (10). A PF investigará as circunstâncias de elaboração da proposta golpista.

O material aparenta ter sido elaborado após a divulgação do resultado das eleições, e teria objetivo de apurar o abuso de poder, suspeição e medidas supostamente ilegais adotadas pela presidência do TSE antes, durante e depois do processo eleitoral.

De acordo com a Folha, o documento cita o reestabelecimento imediato da lisura e correção da eleição de 2022.

Torres teve sua prisão decretada nesta terça-feira (10) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também