PF apreende R$ 1.200 em notas falsas com adolescente em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, apreendeu R$ 1.200 em cédulas falsas com um adolescente em Ribas do Rio Pardo, cidade a 102 quilômetros de Campo Grande, nesta terça-feira (31).

Segundo o portal Dourados News, os policiais flagraram durante a ação o momento em que o jovem, de 15 anos, recebia as notas falsas por meio de encomenda postal.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, para que os procedimentos cabíveis fossem realizados.

