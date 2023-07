PF apreende veículos e bloqueia contas de envolvidos no tráfico em Ponta Porã

A Polícia Federal compriu na manhã desta segunda-feira (31) em Ponta Porã, mandados de busca e apreensão na Operação Iporã que atua no combate a organização criminosa especializada no tráfico de drogas e na lavagem de capitais.

Seis investigados foram postos em monitoramento por tornozeleira eletrônica. A Justiça também determinou a apreensão de 16 veículos e seis imóveis, o bloqueio dos valores disponíveis em 11 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas e a suspensão da atividade empresarial de quatro pessoas jurídicas usadas para a prática de branqueamento de capitais.

Ainda durante a operação, foi cumprido mandado de prisão contra um dos investigados que é foragido da justiça paulista, membro de facção criminosa, condenado a mais de dez anos por tráfico de drogas, o qual se encontrava na cidade de Ponta Porã usando documentos falsos há quase quinze anos.

