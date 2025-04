PF cassa registro de armas de Torres

A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF), em ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que cassou o registro das armas de fogo do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, além de incluir impedimentos no nome dele no Sistema Nacional de Armas (Sinarm).

Além disso, a corporação também sugeriu que as armas de fogo apreendidas com o ex-ministro sejam destruídas ou doadas a órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.

“Considerando que as armas de fogo de nº FYD847 e F050680 constam no Sinarm como apreendidas, sugiro que as referidas armas sejam encaminhadas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.826/2003 e dos incisos VII e VIII do art. 68 da Instrução Normativa nº 201/21-DG/PF”, disse a PF no despacho.

As armas, uma Glock GMBH, calibre 9 mm, e uma Rossi .357 Mag, foram apreendidas no dia 10 de janeiro de 2023, logo após os atos golpistas de 8 de janeiro, durante a operação que teve Torres como alvo.

Ele atualmente é acusado de participar de uma suposta trama golpista para impedir Luiz Inácio Lula da Silva de assumir a presidência e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após as eleições de 2022.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também