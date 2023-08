PF combate tráfico internacional de drogas feito por aeronaves em Ponta Porã

Sarah Chaves, com informações da PFMS

Com objetivo dedesarticular organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por meio de aeronaves, a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3) a Operação Angarius, em Ponta Porã.

Os policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, além do sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de ativos financeiros, dentre eles 17 veículos e o sequestro de um hangar, especializado na manutenção e abastecimento de helicópteros utilizados no crime.

As ordens judiciais são cumpridas em Ponta Porã e diversas outras cidades de São Paulo e de Santa Catarina.



