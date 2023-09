PF cumpre mandado para recuperar furtado da Procuradoria do Ministério de Dourados

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Federal cumpriu um mandando de busca e apreensão para recuperar um aparelho celular, que havia sido furtado de dentro de um órgão público federal localizado na cidade de Dourados.

A medida foi determinada pela Justiça Federal e apura fato ocorrido no dia 28 de agosto de 2023. A investigação teve início a partir do desaparecimento de um celular de uso institucional, das dependências da Procuradoria do Ministério Público Federal em Dourados.

A Polícia Federal identificou o envolvimento de uma funcionária terceirizada, favorecida pelo livre acesso às dependências do órgão. O delito de furto qualificado por abuso de confiança tem pena máxima de até oito anos de reclusão e multa.

