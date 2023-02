PF cumpre operação contra organização de tráfico internacional em Ponta Porã

Em combate ao crime organizado e tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (14) a Operação Hidra de Lerna em Ponta Porã.

As investigações tiveram início em 2020, após prisão em flagrante de um motorista de caminhão que transportava 28 toneladas de maconha do Paraguai com destino ao Rio Grande do Sul, sendo considerada uma das maiores apreensões já realizadas no País.

Durante a investigatigação, foram realizadas diversas diligências para desarticular a organização criminosa responsável pelo transporte, que levou a operação deflagrada hoje.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, nas cidades de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande e dois mandados de prisão temporária.

Houve, também, a indisponibilidade de veículos, imóveis e contas bancárias de nove pessoas físicas e jurídicas, além de oito medidas cautelares diversas da prisão.

Os criminosos poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, associação e financiamento ao tráfico, além de organização criminosa.

