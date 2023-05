PF cumpriu em abril, 133 mandados de prisão em Mato Grosso do Sul

Em todo o estado, o número de prisões realizadas em 2023 pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul foi divulgado nessa terça-feira (9).

Foram realizadas prisões de pessoas consideradas foragidas da justiça pelos mais diversos crimes, como estupro, roubo, furto, receptação, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, contrabando e descaminho.

A Delegacia da Polícia Federal em Dourados/MS registrou o maior número, com 50 prisões, seguida pela Superintendência Regional em Campo Grande/MS com 41 prisões e pela Delegacia de Polícia Federal em Corumbá/MS com 17 prisões. As Delegacias de Ponta Porã/MS, Três Lagoas/MS e Naviraí/MS somaram 25 prisões em abril/2023

De acordo com os dados divulgados, foram realizadas 133 prisões na capital e em outras cinco cidades onde a PF tem delegacias no interior: Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

A Polícia Federal tem trabalhado na repressão ao crime organizado e na manutenção da segurança pública para garantir a integridade das leis brasileiras, justiça e a segurança de todos.

