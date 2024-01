PF deflagra nova fase da Lesa Pátria no dia que ato antidemocrático completa um ano

Saiba Mais Brasil Um ano após tentativa de golpe, STF mantém 66 presos

Com o objetivo de identificar as pessoas que financiaram e fomentaram os atos antidemocráticos em Brasília, em janeiro do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a nova fase da operação 'Lesa Pátria', nesta segunda-feira (8). A ofensiva acontece no dia em que os fatos completam um ano.

Para quem não se lembra, diversos manifestantes ocuparam os Três Poderes - Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, provocando danos generalizados contra os imóveis, móveis e objetos das instituições.

Nesta fase da operação, a PF está cumprindo 47 mandados judiciais, sendo que 46 são mandados de busca e apreensão, enquanto um é de prisão preventiva nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal.

Segundo a PF, "foi determinado a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados". Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. A investigação aponta que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

"As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas", finalizou a nota da Polícia Federal.

