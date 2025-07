PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil pela internet em Naviraí

Durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (9), a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjos do Conesul III, em Naviraí. A ação tem como objetivo reprimir o compartilhamento e armazenamento de imagens contendo abuso sexual infantojuvenil pela internet.

Conforme as informações policiais, as investigações mostraram que um morador do município estava compartilhando fotos e vídeos de abuso sexual infantil para outras pessoas em diversos países através de plataformas virtuais e redes sociais.

Diante da situação, foi expedido um mandado de busca e apreensão para ser cumprido na casa do investigado. No local, os policiais apreenderam diversos equipamentos eletrônicos, que deverão ser submetidos à perícia.

O envolvido poderá responder pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material contendo imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes.

