PF desmantela quadrilha que contrabandeava essências de narguilé do Paraguai para MS

A Polícia Federal deu mais um passo no desmantelamento de uma associação criminosa que atua no contrabando de essências de narguilé trazidas ilegalmente do Paraguai. A apreensão mais recente ocorreu na quinta-feira (7), em Dourados, quando agentes interceptaram uma carreta carregada com mais de R$ 1 milhão em essências introduzidas clandestinamente no país.

O veículo, um cavalo-trator com semirreboque tipo baú, foi abordado durante uma ação de rotina da PF. O condutor do veículo, que utilizava documento de identidade falso, foi preso em flagrante e poderá responder por contrabando e falsa identidade.

Já nesta sexta-feira (8), no cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado ao mesmo inquérito, a PF, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontrou outro veículo preparado para o transporte de ilícitos, sem bancos e adaptado para esconder cargas.

A ação também resultou na apreensão de diversas placas veiculares registradas em nome de investigados, etiquetas falsas simulando importação legal e outros materiais que reforçam o esquema de fraude e camuflagem da mercadoria ilegal.

As investigações apontam que a organização criminosa atuava com base em galpões no Mato Grosso do Sul, onde o material era armazenado após entrar ilegalmente pelo Paraguai. De lá, os carregamentos eram enviados a São Paulo e Paraná.

Essa já é a segunda grande apreensão vinculada ao grupo: em 29 de junho de 2025, outra carreta foi flagrada com mais de R$ 2 milhões em essências de narguilé.

A Polícia Federal segue investigando os demais envolvidos e a estrutura logística utilizada pela quadrilha.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também