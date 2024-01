PF deve concluir investigações do caso Marielle até o fim de março

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, disse nesta terça-feira (9) que tem “convicção” de que as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, devem ser concluídas até o fim de março.

Segundo Rodrigues, umas listas com o nome dos possíveis mandantes do assassinato da vereadora devem ser entregues à Justiça Federal.

“É importante dizer que estamos há um ano à frente de uma investigação de um crime que aconteceu há cinco anos, com a convicção de que ainda nesse primeiro trimestre a Polícia Federal dará uma resposta final do caso Marielle”, afirmou.

O caso era inicialmente investigado pela Polícia Civil do RJ, porém em fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou à PF a abertura de um inquérito sobre o caso.

