PF e Receita Federal deflagram operação contra descaminho de eletrônicos em MS e MT

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal do Brasil, deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) uma operação para combater o descaminho de aparelhos eletrônicos em larga escala. A ação ocorreu nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A operação é um desdobramento de inquérito instaurado após a apreensão de uma grande quantidade de celulares, realizada em 13 de junho de 2024, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande (MT). Embora os aparelhos estivessem acompanhados de notas fiscais, não havia registro de importação regular.

As investigações indicam o uso de uma empresa de fachada, com sede e filial em Campo Grande (MS), para internalizar irregularmente os produtos estrangeiros.

Com base nas provas reunidas, a Justiça Federal autorizou mandados de busca e apreensão, todos cumpridos nesta quarta-feira. Durante a operação, centenas de aparelhos eletrônicos foram apreendidos, todos sem comprovação de regularidade fiscal e aduaneira.

As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no esquema e apurar o valor total sonegado. A operação reforça o compromisso da Polícia Federal e da Receita Federal no combate à sonegação fiscal, à concorrência desleal e aos crimes contra a ordem tributária e aduaneira no país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também