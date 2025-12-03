Menu
PF e Receita Federal reforçam atuação contra contrabando com operação em MS

Produtos eram distribuídos pelo país por meio de plataformas de marketplace e de lojas físicas em Campo Grande

03 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 03/12/2025 às 07h11
Operação tenta combater o crime de contrabandoOperação tenta combater o crime de contrabando   (Divulgação/PF)

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira, dia 3, a Operação Uxoris, que visa combater a prática de crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, contrabando, descaminho e demais ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

A operação acontece após intensa investigação que identificou um grupo criminoso, responsável pela importação fraudulenta de grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira, sem documentação fiscal e sem regularização perante os órgãos de controle aduaneiro.

Esses produtos, segundo a Polícia Federal, eram distribuídos pelo país por meio de plataformas de marketplace e de lojas físicas em Campo Grande.

As diligências demonstraram que o grupo utilizava a modalidade conhecida como dólar-cabo para efetuar pagamentos das mercadorias, realizando remessas ilegais de valores ao exterior mediante compensações financeiras irregulares. Também foram constatados diversos atos voltados à ocultação e à dissimulação da origem ilícita dos ganhos obtidos.

Durante a operação estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, em residências e estabelecimentos comerciais vinculados ao esquema criminoso.

Além disso, foi determinado o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e valores pertencentes a 20 pessoas físicas e jurídicas, alcançando montante aproximado de R$ 40 milhões, bem como a suspensão das atividades de 14 empresas utilizadas no esquema.

