PF, FAB e Marinha apreendem semissubmersível usado para tráfico internacional de drogas

Polícia Federal, Força Aérea Brasileira e Marinha do Brasil apreenderam, nos arredores da Ilha do Marajó, Pará, uma “embarcação semissubmersível” suspeita de ter sido utilizada para enviar cocaína para a Europa.

A operação ocorrida neste sábado (31) foi uma “resposta direta” a uma apreensão ocorrida no mês de março em Portugal, quando uma embarcação similar foi apreendida na costa do país europeu. Segundo a PF, os dois equipamentos teriam sido fabricados “na mesma região do Pará, com a finalidade de viabilizar o tráfico transatlântico de entorpecentes”.

“Esta é a primeira apreensão de uma embarcação semissubmersível realizada pela Polícia Federal, o que evidencia uma tentativa de diversificação dos meios utilizados pelas organizações criminosas para o tráfico internacional de drogas”, informou a PF.

A expectativa é de que, com o aprofundamento das investigações, seja possível identificar e responsabilizar “todos os envolvidos na fabricação, logística e financiamento desse tipo de operação ilícita”.

De acordo com a PF, a identificação e localização da embarcação foram possíveis graças ao intercâmbio de informações de inteligência envolvendo Polícia Nacional da Espanha; Polícia Judiciária de Portugal; e Drug Enforcement Administration (DEA), órgão responsável pelo combate ao tráfico de drogas nos Estados Unidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também