PF faz ofensiva contra tráfico de droga e armas em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal está realizando a Operação Rota Cega durante a sexta-feira, dia 13, em Mato Grosso do Sul, visando combater os crimes de tráfico transnacional de drogas e de tráfico internacional de armas.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária no município de Dourados.
A investigação desenvolveu-se a partir da apreensão de 4,5 toneladas de maconha e de um fuzil, em abril de 2025, em Três Lagoas.
Com o aprofundamento das diligências, foram identificadas outras duas pessoas envolvidas.
Durante a ação, foram apreendidos celulares dos investigados, que serão periciados e analisados pela Policial Federal em Três Lagoas.
