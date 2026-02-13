Menu
PF faz ofensiva contra tráfico de droga e armas em Mato Grosso do Sul

A investigação desenvolveu-se a partir da apreensão de 4,5 toneladas de maconha e de um fuzil, em abril de 2025

13 fevereiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius
Policiais cumpriram mandados de busca e prisãoPoliciais cumpriram mandados de busca e prisão   (Divulgação/PF)

A Polícia Federal está realizando a Operação Rota Cega durante a sexta-feira, dia 13, em Mato Grosso do Sul, visando combater os crimes de tráfico transnacional de drogas e de tráfico internacional de armas.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária no município de Dourados.

A investigação desenvolveu-se a partir da apreensão de 4,5 toneladas de maconha e de um fuzil, em abril de 2025, em Três Lagoas.

Com o aprofundamento das diligências, foram identificadas outras duas pessoas envolvidas.

Durante a ação, foram apreendidos celulares dos investigados, que serão periciados e analisados pela Policial Federal em Três Lagoas.

