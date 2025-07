PF faz operação e prende dois após descobrir 'acampamento' de drogas na Capital

O aprofundamento da investigação permitiu a identificação de indivíduos que teriam participado do transporte e armazenamento do entorpecente.

A operação é fruto da descoberta de um acampamento clandestino em Campo Grande. O Ficco-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), no final de junho, encontrou 8 toneladas no local, em uma área rural de Campo Grande.

Pelo menos duas pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (24), após a Polícia Federal deflagar Operação Camp Over, que visa combater um grupo criminoso especializado no tráfico de drogas.