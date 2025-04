PF irá investigar funcionários de bancos por envolvimento na fraude na Americanas

A Polícia Federal (PF), em posse de novas informações, vai investigar se funcionários dos bancos Santander e Itaú estiveram envolvidos no esquema que resultou no rombo de mais de R$ 20 bilhões na varejista Americanas.

A nova investigação tem como foco as informações cedidas pelo ex-diretor financeiro e de Relações com Investidores da Americanas, Fabio Abrate. Os bancos não são investigados neste momento, apenas os funcionários.

Abrate assinou um acordo de colaboração premiada e detalhou a participação de funcionários de grandes bancos nas ações que resultaram na fraude contábil bilionária, que atuaram de forma intencional para ocultar do balanço da empresa as dívidas do risco sacado.

Risco sacado é uma operação de empresas, onde elas fazem um empréstimo com um banco para pagar seus fornecedores, ganhando melhores condições para gerir seu fluxo de caixa. A fraude que levou ao rombo bilionário consistia em lançar essas informações incorretamente no balanço.

Segundo o ex-diretor financeiro, isso só poderia acontecer com o conhecimento de funcionários dos bancos, já que a dívida relacionada ao risco sacado teria aparecido nas contas da empresa antes do rombo evoluir para o valor bilionário atual.

“Eles (diretores da Americanas) chegavam a cooptar funcionários dos bancos para que alterassem as cartas de circularização, de modo a encobrir as operações de Risco Saco, garantindo, assim, a continuidade das fraudes contábeis e a não identificação pelas auditorias”, disse a PF.

“No caso mostrado a seguir, as cartas de circularização originais constataram as operações de risco sacado feitas pelos bancos Itaú e Santander para o Grupo Americanas e, como tais operações não constavam oficialmente nos balanços, que eram fraudados, com valores irreais, as cartas de circularização não podiam mencionar tais operações, sob pena de serem identificados pelas auditorias”, completou.

