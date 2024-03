PF mira em fazendas para combater trabalho anÃ¡logo Ã  escravidÃ£o em Bela Vista

Com o objetivo de combater o trabalho em condições análogas à escravidão de paraguaios em fazendas de Bela Vista, a Polícia Federal deflagrou a Operação Corixo, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (5).

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em diferentes locais no município, além de outras medidas cautelares, como a proibição de contato com as vítimas.

Durante a realização das buscas foram encontradas diversas armas de fogo, longas e curtas, além de munição e grande quantidade de agrotóxico. Em razão disso, um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e por manter agrotóxicos em depósito de forma irregular.

Esta operação recebeu o apoio e a participação de servidores do Ministério do Trabalho e Emprego.

O nome da operação faz alusão a um termo muito usado no pantanal, que se refere a um curso d'água que pode apresentar diversos tamanhos e larguras, como se fossem braços de rios, que se formam durante a cheia na planície pantaneira.

