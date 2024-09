PF mira em grupo conhecido como 'velozes e furiosos' do contrabando em MS

Um grupo conhecido como ‘velozes e furiosos’, que fazia contrabando de mercadorias ilegais em Mato Grosso do Sul, foi desarticulada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (3), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Federal foram as ruas para deflagrar a Operação Not so fast, not so furious, cumprindo dois mandados de busca e apreensão. A investigação teve início a partir de apreensão realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), onde três veículos recheados com cigarros contrabandeados foram apreendidos. Porém, os condutores conseguiram fugir.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na operação de hoje, os policiais federais realizaram também flagrante de R$ 30 mil em cigarros eletrônicos.

Os elementos colhidos apontam que estes condutores integram grupo que se autodenomina “velozes e furiosos”, por conta de empreenderem altas velocidades e de realizarem manobras perigosas/proibidas no trânsito durante o transporte ilícito que realizam da fronteira com o Paraguai até a capital sul-mato-grossense.

As fugas com manobras mirabolantes aconteciam principalmente quando eles recebiam ordens de parada de alguma força de segurança, sendo que muitas vezes eles conseguiam escapar.

