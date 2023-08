PF mira em organização criminosa contra tráfico internacional de drogas em Corumbá

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (1°), a Operação Mercator da Polícia Federal, em Corumbá. O intuito é combater o tráfico de drogas internacional e a lavagem de dinheiro cometidos por organização criminosa atuante na cidade.

Conforme as informações policiais, as investigações tiveram início após a apreensão de 275 kg de cocaína no município, ocorrida em maio de 2021. No decorrer dos acontecimentos, os levantamentos apontaram que o possível líder da organização criminosa seria um comerciante que se utiliza de seu estabelecimento para ocultar dinheiro e bens obtidos pela prática do tráfico internacional de drogas.

A ação contou com a participação de mais de 40 policiais federais no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Corumbá. Houve também a autorização judicial para o bloqueio de ativos financeiros, bens móveis e imóveis dos integrantes do grupo.

Destaca-se que os investigados já respondem a outros processos na justiça pela prática de tráfico de drogas e de armas. Agora, poderão ser responsabilizados por lavagem de dinheiro e organização criminosa.



