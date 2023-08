PF mira em quadrilha que enviava drogas via Correios em MS

Para tentar impedir a prática de mandar drogas via Correios para diversas unidades da federação, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (24) a Operação Track Back (Descobertos).

Durante as investigações ficaram evidenciadas a participação de indivíduos diversos daqueles que efetivamente realizam as postagens das encomendas nos Correios.

Os suspeitos seriam responsáveis por embalar as encomendas com as drogas ou transportá-las até os efetivos despachantes.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, todos e expedidos pela Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul.

O nome da operação deriva da ilusão dos investigados de estarem “invisíveis” aos meios investigativos. A PF e os Correios buscam identificar todos aqueles que utilizam os serviços postais de forma criminosa.

