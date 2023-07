PF mira grupo paramilitar que atua no tráfico de armas e drogas na região de fronteira

Operação Magnus Dominus desencadeada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (30) em Mato Grosso do Sul e outros três Estados brasileiros, mira grupo paramilitar especializado no tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira entre Brasil e o Paraguai. A organização tem atuação nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no país vizinho.

São 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, além de 12 de prisão contra nove brasileiros, um italiano, romeno e um grego. As ações ocorreram também em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Conforme as investigações, o grupo detém grande poder bélico, com equipamentos de última geração como coletes balísticos, drones, óculos de visão noturna, granadas, e armamento de grosso calibre, a exemplo de fuzis .556, 762 e .50, este capaz de perfurar blindagens e abater aeronaves.

Vários desses materiais foram apreendidos pela Polícia Federal durante os cumprimentos de mandados nesta manhã.

Ao longo dos trabalhos, os agentes conseguiram descobrir que o grupo paramilitar possui entre seus membros, pessoas de elevada expertise tática/operacional, com cursos nacionais e internacionais na área de segurança militar privada e atuação em guerras, “além de seguranças militares privados de embarcações contra piratas da Somália, recrutados justamente pela sua experiência nesse tipo de serviço”.

A operação contou com mais de 100 policiais federais, das diversas delegacias envolvidas e ainda do Comando de Operações Táticas e da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal.

Magnus Dominus - O nome da operação, Magnus Dominus, “o todo poderoso” em latim, faz alusão ao líder do grupo, o qual se auto intitulava como ‘Dom’, em referência a Dom Corleone, do clássico filme “O Poderoso Chefão”.



Deixe seu Comentário

Leia Também