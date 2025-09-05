PF mira servidor do INSS que 'liberava' empréstimos e deixou rombo de R$ 33 milhões em MS

Mais um servidor do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Campo Grande foi alvo da Polícia Federal, nesta sexta-feira (5), por desbloquear benefícios previdenciários para a realização de empréstimos consignados.

Conforme a investigação, o servidor teria utilizado sua senha e matrícula funcionais para liberar, de forma indevida, milhares de benefícios previdenciários, possibilitando a contratação de empréstimos consignados que podem ultrapassar R$ 33 milhões.

Na ação, quatro policiais federais cumpriram, nesta capital, um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela Justiça Federal em Campo Grande.

A investigação teve início em março de 2025 e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência do INSS no Mato Grosso do Sul.

