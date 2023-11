PF monta mega operação contra abusadores de crianças; MS pode estar na rota

A Polícia Federal montou uma mega operação, denominada de Harpia, na manhã desta quinta-feira (23) contra suspeitos de abusarem sexualmente de crianças e até o resgate de vítimas que estejam convivendo com criminosos. Os alvos também estariam sendo pessoas que cometem crimes pela internet.

A ação policial está sendo realizada simultaneamente em 24 estados e no Distrito Federal. Não foi desmembrado, até o momento, quais estados estão recebendo a operação, mas Mato Grosso do Sul pode estar rota da Polícia Federal em razão de operações passadas. A reportagem tenta a confirmação.

Segundo o G1, são 44 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Além disso, 24 prisões foram feitas em situação de flagrante e pelo menos duas pessoas tiveram a prisão preventiva decretada em meio a operação.

"A operação nacional almeja a prisão de ofensores sexuais de crianças e o resgate de vítimas, gerando um maior impacto social e consequente atenção para a ocorrência desse tipo de delito", diz a nota da Polícia Federal.

O trabalho policial é fruto de investigação iniciada na Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, onde foi realizada a análise de notícias de crimes relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil on-line.

Ainda conforme a PF, foram produzidos os relatórios de análise para que as unidades regionais da PF dessem prosseguimento às investigações, com o cumprimento das medidas cautelares no âmbito de uma operação em todo o Brasil.

Os investigados responderão pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável.

