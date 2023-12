PF monta operação contra grupo que mandava drogas e armas de MS para o RJ

A Polícia Federal, com apoio do FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), deflagrou mais uma operação visando desarticular uma organização criminosa em Mato Grosso do Sul, que realizava o tráfico de armas e drogas para o Rio de Janeiro.

A investigação da 'Operação Égide II' apurou que o grupo realizava remessa de armas e drogas, buscando também a lavagem de dinheiro em investimentos em imóveis.

Esses imóveis, segundo nota da Polícia Federal, estavam em Campo Grande, de onde partia o tráfico.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Campo Grande.

