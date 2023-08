Toc Toc: Camelódromo amanhece com Polícia Federal na "porta"

Foram cumpridos na manhã desta terça-feira (8) pela Polícia Federal, dois mandados de busca e apreensão em Campo Grande, expedidos pela Justiça Federal da Capital.

A investigação teve início a partir de autuações realizadas pela Delegacia do Consumidor da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, onde ficou evidente, conforme a Polícia, que os produtos comercializados no centro da capital eram fruto de contrabando e descaminho.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também