PF prende dois brasileiros deportados dos EUA em Fortaleza

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (21), em Fortaleza, no Ceará, dois brasileiros que chegavam em um voo de deportados dos Estados Unidos que pousava no Brasil.

Segundo a CNN Brasil, um dos brasileiros tinha mandado de prisão em aberto por roubo, enquanto o outro estava na Difusão Vermelha da Interpol por agenciamento de imigração.

O voo, que chegou no Brasil às 10h30 desta sexta-feira, é o terceiro avião de deportados ao país e estava com 101 brasileiros.

O governo federal enviou uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos (MDH) para receber os brasileiros, para garantir um “atendimento humanizado”. Os que optarem por seguir viagem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, serão transportados em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

