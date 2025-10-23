PF prende dois homens e apreende 2,5 toneladas de drogas em barracão na Capital

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Federal na noite desta quarta-feira, dia 22 de outubro, em Campo Grande, pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme divulgado pela instituição, a ação aconteceu em um barracão onde estavam escondidas as drogas e elas seriam colocadas em um caminhão, em meio a uma carga de fertilizantes.

Os agentes flagraram o momento da inserção das drogas no caminhão e quando o veículo deixava o barracão, foram abordados pelos policiais federais.

Na abordagem, dois suspeitos foram presos e autuados em flagrante, enquanto um terceiro conseguiu fugir. Na carreta, foram encontrados 2.516 quilos de maconha, que seguiriam com destino ao estado de São Paulo.

Os presos foram encaminhados à Justiça Estadual, onde responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.

