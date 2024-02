PF prende foragido condenado pela chacina de Unaí em Campo Grande

A Polícia Federal (PF) prendeu em Campo Grande, na madrugada desta terça-feira (13), um dos criminosos condenados pela Chacina da Unaí, ocorrida em 2004, quando quatro auditores fiscais do Trabalho e um motorista foram assassinados.

Segundo a PF, o suspeito foi localizado na Capital sul-mato-grossense, onde foi detido. Ele contava com um mandado de prisão em aberto, além de estar portando um passaporte falso no momento da prisão.

Ele havia sido condenado a 96 anos de prisão por intermediar a contração dos pistoleiros que cometeram o crime. Por ter firmado um acordo de delação premiada, sua pena foi reduzida.

Chacina de Unaí

No dia 28 de janeiro de 2004, os auditores fiscais do Trabalho Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares e Nelson José da Silva, e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, foram mortos à queima-roupa durante uma emboscada na zona rural de Unaí, cidade no interior de Minas Gerais.

Na época, os auditores realizavam fiscalização de rotinas em fazendas da região após denúncias de trabalho análogo à escravidão.

Por conta do crime, o dia 28 de janeiro foi restabelecido no Brasil como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em homenagem aos auditores fiscais do trabalho assassinados na data.

