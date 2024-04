PF prende hacker que vazou dados de 223 milhões de pessoas após invasão

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (9), em Feira de Santana (BA), um hacker que é suspeito de ser o responsável pelo maior vazamento de dados na história do País, ao invadir os sites do Senado, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Exército.

O hacker, agora detido provisoriamente, estava foragido desde novembro do ano passado, quando quebrou a tornozeleira eletrônica que utilizava por ordem judicial no âmbito da Operação Deepwater, que teve início em março de 2021.

Ele já havia sido preso em 2019, por invadir os sites da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas, do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército.

