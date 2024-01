PF prende homem em flagrante com material de pornogr4fia infantil na Capital

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (30) a Operação Cyber Argos 6, em Campo Grande, contra o abuso sexual infantil, e prendeu em flagrante um homem que portava material pornográfico infantil.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da investigação, que tem como objetivo combater o armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes.

O homem, junto dos materiais apreendidos, foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul para os procedimentos de praxe. As investigações seguem em andamento.

A operação é permanente, e foi iniciada no segundo semestre de 2023, e é coordenada pela Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.

