PF prende homem que recebia dinheiro falso por encomenda em Três Lagoas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal enquanto recebia notas falsas de dinheiro na tarde de segunda-feira (9), em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, ele recebia a encomenda postal, contendo cédulas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200 falsas. As investigações continuarão para identificação dos demais envolvidos no crime.

A Polícia Federal alerta a população para que fique atenta aos elementos de segurança e autenticidade das cédulas em circulação, cujas instruções podem ser obtidas no site do Banco Central.

Destaca-se que aquele que colocar cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa-fé, poderá também responder pelo crime de moeda falsa.

Deixe seu Comentário

Leia Também