PF prende mulher tentando embarcar com drogas no corpo no aeroporto de Campo Grande

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi presa em flagrante tentando embarcar com cerca de 3,6 quilos de drogas presas em seu corpo no Aeroporto Internacional de Campo Grande, durante o sábado (27).

A Polícia Federal realizava as inspeções e monitorava os embarques das pessoas quando abordou a suspeito e identificou as drogas presas em seu corpo.

Ela estava carregando 3,6 quilos de cocaína e levaria os entorpecentes para São Luiz, no Maranhão.

"As penalidades para o tráfico de drogas no Brasil são definidas pela Lei de Drogas e podem variar de acordo com diversos fatores, como o tipo e a quantidade de droga envolvida, a participação de outras pessoas, entre outros", diz a nota da PF.

Deixe seu Comentário

Leia Também