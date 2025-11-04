PF prende suspeito de armazenar vídeos pornográficos de crianças em MS

Uma pessoa, que não teve a identificação divulgada, foi presa em flagrante na manhã desta terça-feira, dia 4, em Chapadão do Sul, pela Polícia Federal, durante o Operação Escudo de São Miguel. Ele armazenava vídeos pornográficos de crianças e adolescentes.

A ação policial visa objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Chapadão do Sul, Durante a ação, uma pessoa foi presa em flagrante por estar armazenando cenas de abuso sexual infantojuvenil em seus dispositivos eletrônicos, os quais foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

"A ação reforça a vigilância constante da Polícia Federal no ambiente virtual, a fim de zelar pela integridade e dignidade sexual das crianças e adolescentes", diz a nota da PF.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de estupro de vulnerável, disponibilização e armazenamento de material envolvendo abuso sexual infantojuvenil e associação criminosa.

